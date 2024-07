Coopération pour le Développement : Rapport 2001

Les événements du 11 septembre ont renforcé la conviction que pour effacer du monde violence, terrorisme et conflits, il faut aussi y supprimer l’exclusion, la vulnérabilité et l’inégalité, ceci afin d’en faire un monde où chacun ait sa chance. L’édition 2001 du Rapport sur la coopération pour le développement fait le point sur les travaux menés pendant l’année écoulée par le Comité d’aide au développement de l’OCDE pour aider à relever les multiples défis associés à l’édification de ce monde nouveau.

Du chapitre I, il ressort que la communauté internationale est désormais parvenue à un consensus et qu’elle a mis en place les instruments indispensables pour relever ces défis. Il s’agit désormais d’engager un processus dynamique de mise en œuvre. Le chapitre II traite pour sa part des questions de cohérence des politiques. A cet égard, l’adoption par le CAD, l’année dernière, d’une Recommandation sur le déliement de l’APD aux pays les moins avancés constitue une avancée majeure.

En prévision de la Conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra en mars 2002, le chapitre III examine les moyens et structures à mettre en place pour mobiliser les financements nécessaires à l’appui des objectifs du millénaire pour le développement et, partant, faire reculer la pauvreté dans le monde. Le chapitre IV rend compte des évolutions récentes intervenues dans les politiques et programmes d’aide des Membres du CAD et esquisse les grands axes des travaux du nouveau Groupe d’étude du CAD sur les pratiques des donneurs.

Le chapitre V montre, quant à lui, les immenses avantages que l’on peut escompter de la prévention des conflits violents tant en termes de réduction de la pauvreté et de croissance qu’au niveau de la sécurité mondiale. Le chapitre VI, enfin, est centré sur les technologies de l’information et de la communication -- vecteur essentiel de développement -- et sur les phénoménales possibilités qu’elles offrent pour modifier le « fonctionnement » de l’aide et créer de nouveaux modèles de développement.

L’édition de cette année comprend également un « module spécial » sur le suivi des progrès accomplis vers les objectifs du millénaire pour le développement, ainsi qu’une nouvelle section -- intitulée « Le CAD et ses travaux » -- contenant des informations sur la structure et les activités du Comité d’aide au développement, ses organes subsidiaires et la Direction de la coopération pour le développement.