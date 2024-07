Coopération pour le Développement : Rapport 2000

Coopération pour le Développement 2000 passe l'année en revue les avancées enregistrées sur le front du développement, les évolutions observées dans les modes de financement du développement ainsi que les efforts et les politiques des donneurs. Une attention particulière y est portée à deux politiques pouvant largement contribuer à faire refluer la pauvreté : l’investissement dans la santé et la promotion systématique de l’égalité entre les hommes et les femmes.