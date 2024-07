Contre le changement climatique

Face aux inquiétudes croissantes que le changement climatique suscite à travers le monde, en 1997, de nombreux pays, dont la plupart des pays de l'OCDE, ont approuvé le Protocole de Kyoto. Ce Protocole a fixé des objectifs pour les émissions futures des gaz à effet de serre responsables du changement climatique, mais il a laissé en suspens de nombreuses décisions qui continuent d'être débattues alors que le temps passe et que les échéances fixées pour les objectifs se rapprochent à grands pas. Des incertitudes plus grandes encore pèsent sur les impératifs d’action à plus long terme. Les objectifs de Kyoto sont loin d’être suffisants pour prévenir le changement climatique ; au mieux, ils constituent un premier pas vers une action mondiale ambitieuse. La question est donc de dégager un consensus à l’échelle mondiale sur l’action à entreprendre, et de déterminer les répercussions économiques qu'elle aura. Sur la base des données scientifiques disponibles, une certaine modification du climat semble à ce point inévitable quelles que soient les mesures prises : il faut donc se demander quelles seront ses conséquences et comment s’y préparer.

Quelles sont les principales questions laissées en suspens par le Protocole de Kyoto ? Quels sont les coûts de mise en œuvre du Protocole et comment minimiser ces coûts ? Comment répartir le fardeau économique entre les pays pour dégager un large consensus sur l’action globale ? Quel sera l’impact d’un éventuel changement climatique et quelles mesures adopter pour faciliter l’ajustement ? Voici quelques-unes des questions analysées par cet ouvrage dont l'ambition n'est pas d'apporter des réponses définitives, mais plutôt de jeter un éclairage inédit sur un débat essentiel.

Le projet de l'OCDE sur le développement durable Cet ouvrage est le fruit du projet triennal de l'OCDE sur le développement durable, lancé en avril 1998 pour répondre au mandat donné par les ministres de l'OCDE. Il va de pair avec l'ouvrage intitulé Changement climatique : les politiques nationales et le Protocole de Kyoto (1999). D'autres publications sont prévues dans le cadre de ce projet, et notamment un rapport majeur en 2001 qui servira de base aux discussions de la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres.