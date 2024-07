Un séminaire intitulé « Concevoir l'école de demain », organisé par le Programme décentralisé de l'OCDE pour la construction et l'équipement de l'éducation (PEB), le ministère irlandais de l'Éducation et de la Science ainsi que la National University of Ireland (NUI, Galway), a eu lieu à Galway en Irlande, en septembre 2002. Certains des exposés présentés lors du séminaire sont résumés ci-après. Différents intervenants ont fait des communications sur les thèmes suivants : Nicolas Chung du ministère français de l'Éducation nationale sur « Vers des espaces de travail numériques pour l'enseignement » ; Giorgio Ponti du Cisem (Institut de recherche de la province de Milan et de l'Union des provinces italiennes) sur « L'école du futur : une perspective italienne » ; Naoto Fukabori du ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie (MEXT) sur « L'orientation des mesures prises en faveur des équipements scolaires au Japon » ; Jaime de la Garza de la Commission administrative du Mexique pour le Programme fédéral de la construction scolaire (CAPFCE) sur « Les salles de classe polyvalentes : un défi pour les systèmes éducatifs de demain ».