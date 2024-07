Comprendre le cerveau

Ce livre examine comment les nouvelles connaissances scientifiques sur le fonctionnement du cerveau peuvent aider les éducateurs et les responsables politiques dans l’élaboration de méthodes d’apprentissage et des politiques plus efficaces. Cette nouvelle « science de l’apprentissage » nous permet d’envisager des stratégies pour améliorer l’enseignement de la lecture et des mathématiques, et analyse la distinction entre inné et acquis dans l’apprentissage et dans le développement du cerveau. Cet ouvrage souligne l’importance d'une approche pluridisciplinaire faisant intervenir les enseignants, les professions médicales et les chercheurs.