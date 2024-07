Comment rester compétitif dans l'économie mondiale

Les chaînes de valeur mondiales transforment radicalement la façon dont les biens et services sont produits. Ce rapport présente un large éventail de données de l’OCDE sur la mondialisation des chaînes de valeur et l’augmentation de l’externalisation et des délocalisations. Il étudie l’incidence de la mondialisation de la production sur les pays de l’OCDE, tant au niveau macroéconomique que sectoriel. Les coûts et les avantages de la mondialisation sont ensuite analysés, notamment en matière d’emploi et de productivité. Enfin, cet ouvrage examine l’effet de la mondialisation sur la compétitivité des pays de l’OCDE, en soulignant l’importance d’une stratégie d’innovation efficace. Il traite de la question de la progression dans la chaîne de valeur non seulement au sein des pays de l’OCDE, mais également en Chine, dans un contexte où la R-D gagne de plus en plus les pays émergents.