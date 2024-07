Émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie 2009

Prenant acte des changements fondamentaux qui ont affecté l'approche des gouvernements face aux problèmes d'environnement liés a l'énergie, l'AIE a préparé ce document présentant les émissions de CO2 liées àla combustion d'énergie fossile. Ce document, publiée pour la première fois en 1997, est devenu un outil essentiel pour les analystes et décideurs politiques de nombreux forums tel que les Conférences de Parties.

Les données présentées dans ce document ont été structurées afin d'aider à mieux comprendre l'evolution des émissions de CO2 de plus de 140 pays et régions par secteur d'activité et par combustible, pour la période de 1971 à 2007. Les émissions calculées se fondent sur les bases de données de l'AIE ainsi que sur les méethodes et las facteurs d'émissions définies dans les Lignes directrices deu GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre - Version révisée 1996.