Émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie 2007

Les données présentées dans ce document ont été structurées afin d’aider à mieux comprendre l’évolution des émissions de CO 2 de plus de 140 pays et régions, par secteur d’activité et par combustible, pour la période de 1971 à 2005. Les émissions calculées se fondent sur les bases de données de l’AIE ainsi que sur les méthodes et les facteurs d’émission définies dans les Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre - Version révisée 1996.