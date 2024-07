Circulation routière : la sécurité des usagers vulnérables

De 1997 à 1999, la CEMT a consacré trois rapports et trois résolutions à la sécurité des usagers vulnérables, à savoir les cyclistes, les piétons et les utilisateurs de deux-roues motorisés (cyclomoteurs et motocyclettes). Ces études s’inscrivent dans un cadre plus large que celui de la seule sécurité routière puisqu’elles prennent en compte aussi bien l’évolution démographique des pays Membres de la CEMT -- vieillissement de la population -- que les problèmes désormais d’actualité de mobilité, d’aménagement du territoire, d’environnement et de santé publique. Les mesures préconisées (qu’elles soient globales ou spécifiques à chaque catégorie d’usagers concernée) montrent qu’il reste encore beaucoup à faire en faveur de la sécurité des usagers vulnérables. Il s’agit toutefois de ne pas promouvoir un modèle unique, mais de s’efforcer de développer plusieurs stratégies qui intègrent les particularités de chaque pays. Cette publication devrait permettre à chacun d'évaluer les différentes approches développées dans les pays de la CEMT et de s’inspirer de ce qu’il est convenu d’appeler les "bonnes pratiques".