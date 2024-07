Cinquante ans de politique des transports

Cette publication suggère un certain nombre d'orientations stratégiques pour la politique des transports pour les années à venir. Elle comprend également un document de synthèse présenté lors de la 87ème session du conseil des Ministres qui a été marquée par la célébration des 50 années d’existence de la CEMT.

L’ouvrage comprend les rapports suivants:

• La politique ferroviaire et les subventions aux chemins de fer – Un éternel recommencement sans grands résultats par le Professeur Gerd Aberle

• La politique européenne des transports et le rôle de la navigation intérieure par le Professeur Gerd Aberle

• Les experts sont formels par le Professeur Alain Bonnafous

• Concurrence ou régulation dans le secteur des transports ? Évaluation des politiques antérieures et enseignements pour l’avenir par le Professeur George Giannopoulos

• Dans quelle mesure peut-on changer les habitudes du transport ? par le Professeur Phil Goodwin

• Tendances du financement des investissements dans les transports : passé, présent et avenir par Madame Eva Molnar

• Questions clés pour les politiques des transports dans les économies en transition des PECO par le Professeur Wojciech Suchorzewski

• L’Évolution de la politique des transports en Europe 1950-2020 par le Professeur José Manuel Viegas.