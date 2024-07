Assainir le parc automobile

La pollution imputable aux transports diminue sensiblement grâce à la réglementation qui limite les émissions à l’échappement d'une part, mais aussi grâce aux investissements des constructeurs de véhicules dans des technologies moins polluantes. Mais les avantages de ces mesures sont tributaires du renouvellement du parc automobile qui prend nécessairement du temps, en moyenne une décennie en Europe. On peut néanmoins accélérer l'introduction de véhicules nouveaux et plus propres grâce aux programmes de mise à la casse.

Cette publication analyse l’efficacité des programmes mis en œuvre à ce jour en Europe et en Amérique du Nord en matière de protection de l'environnement. Trois angles d'attaque complémentaires sont privilégiés pour permettre des recommandations pragmatiques : - quels sont les effets économiques des programmes de mise à la casse, aussi bien pour le marché automobile que pour l'économie nationale ? - quels sont les effets de ces programmes sur l'environnement ? - enfin, ces programmes peuvent-ils être utilisés dans les économies anciennement socialistes ?