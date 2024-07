Améliorer la gestion de l'eau

Cet ouvrage traite des thèmes suivants : les performances des politiques de gestion de l’eau dans les pays de l’OCDE, la tarification de l’eau, le financement de l’infrastructure de l’eau et des eaux usées, la coopération pour le développement dans le domaine de l’eau, les aspects sociaux de la tarification de l’eau, les applications de la biotechnologie permettant d’améliorer la qualité de l’eau et les aides au secteur de la distribution de l’eau et de l’assainissement. Publié conjointement avec International Water Association, Londres: www.iwapublishing.com.