Améliorer la fiabilité des réseaux de transport de surface

Tant les passagers que les chargeurs pour les transports de marchandises souhaitent disposer de services de transports fiables. Peu de recherches ont cependant été entreprises pour incorporer la fiabilité dans l’évaluation des projets de transports et ceci en dépit de l’importance croissante accordée à la synchronisation temporelle des activités économiques.

Ce rapport fournit aux décideurs politiques un cadre d’analyse pour appréhender la question de la fiabilité, pour l’incorporer dans l’évaluation des projets et pour élaborer des politiques à partir de cette notion. Il propose également tout un éventail d’indicateurs de performances en matière de fiabilité. Des études de cas au sein des pays de l’OCDE et du FIT fournissent des exemples de plusieurs instruments politiques fondamentaux qui peuvent être utilisés pour aboutir à des réseaux de transports plus fiables, et ce d’une manière économiquement efficiente.

Ce rapport accomplit des progrès significatifs pour identifier les méthodologies adéquates pour incorporer la fiabilité dans l’évaluation des politiques et projets et souligne les erreurs qui doivent être évitées dans ce domaine.