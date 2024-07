Améliorer la direction des établissements scolaires, Volume 1

Alors que les pays s’efforcent de réformer leurs systèmes éducatifs et d’améliorer les résultats des élèves, la direction d’établissement est une priorité dans les programmes d’action gouvernementale en matière d’éducation. Cela étant, dans de nombreux pays, les hommes et les femmes qui dirigent les établissements sont surchargés de travail, sous-payés et approchent l’âge de la retraite. De plus, les candidats pour assurer la relève ne sont pas nombreux.

Quelles fonctions de direction contribuent le plus à améliorer les apprentissages des élèves ? Comment affecter et répartir au mieux les tâches de direction ? Comment doter les personnels concernés des compétences voulues pour leur permettre d’assurer une direction d’établissement efficace ? Comment rendre ces professions attrayantes à des candidats de qualité ?

Cet ouvrage s’appuie sur une étude consacrée par l’OCDE aux pratiques et politiques en matière de direction d’établissement scolaire dans le monde. Étayé par une perspective internationale intéressante, il recense quatre grands moyens d’action et diverses options pour aider les pouvoirs publics à améliorer la direction d’établissement aujourd’hui et renforcer durablement la direction demain.