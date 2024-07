Ajustement du secteur agricole des pays de l'OCDE

Cette publication rassemble deux études traitant de la question très importante des terres agricoles : elle examine la façon dont les politiques agricoles et autres influencent les transactions foncières, la valeur et l'utilisation des terres. La première étude examine les politiques qui affectent la mobilité des terres agricoles et appelle à un allégement des réglementations qui permette au secteur agricole de mieux répondre aux forces du marché. La seconde étude montre que le soutien agricole est souvent capitalisé dans la valeur des terres et des autres actifs. Par conséquent, il existe une forte résistance à la réforme de la politique, il est difficile d'entrer dans le secteur agricole et les bénéficiaires des politiques ne sont pas toujours ceux à qui ces dernières étaient destinées à l'origine.