Adapter la coopération au développement aux défis du futur

Cet article apporte des éléments d’information sur les principaux défis auxquels les gouvernements des pays partenaires s’attendent à être confrontés à un horizon de cinq à dix ans, et sur la façon dont ils pensent qu’évolueront leurs relations avec les fournisseurs d’aide au développement membres du CAD pour faire face à ces défis. Sur la base des résultats d’une enquête commandée par l’OCDE auprès des gouvernements de 40 pays partenaires en développement, il en ressort que la coopération pour le développement continuera de faire l’objet d’une forte demande étant donné les défis économiques et environnementaux qui se dessinent. Cependant, les pays ayant répondu à l’enquête s’attendent dans les années qui viennent à ce que les fournisseurs membres du CAD s’affirment davantage en tant que facilitateurs : en continuant à apporter un soutien financier vital, mais à l’appui de programmes d'investissement sectoriels à l’initiative de l’État ; en fournissant un soutien technique et des conseils sur l’action à mener de meilleure qualité et plus fréquent; et en développant des initiatives en vue de mobiliser des financements privés. Cet article viendra enrichir la réflexion à laquelle donne lieu le projet de la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE « L’organisme d’aide de demain », qui a pour but de déterminer de quelle façon les administrations chargées du développement des membres du CAD devront s’adapter aux défis à venir dans un monde en rapide mutation.