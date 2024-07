Ce document de travail présente les résultats d’une enquête sur les garanties pour le développement menée dans le cadre des travaux du CAD de l’OCDE destinés à améliorer les statistiques sur le financement extérieur du développement après 2015. Actuellement, il n’existe pas de données complètes et comparables au niveau international sur les garanties pour le développement et le volume des fonds qu’elles mobilisent. Cette enquête visait à combler ce déficit d’information en estimant le volume des apports du secteur privé aux pays en développement mobilisés au moyen de mécanismes de garantie. Les garanties accordées à des fins de développement ont mobilisé plus de 15 milliards USD d’apports du secteur privé vers/dans les pays en développement au cours de la période étudiée (2009-2011). Ce rapport analyse les données provenant de l’enquête (notamment par secteur et par pays), comprend une réflexion sur la façon d’appréhender au niveau international le montant mobilisé par les garanties et présente des commentaires sur le ratio de levier en tant que mesure de l’efficience du financement du développement.