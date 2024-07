Réseau de hauts fonctionnaires des centres de gouvernement

Dans un contexte national et mondial de plus en plus complexe, la plupart des centres de gouvernement jouent un rôle central au cœur de l'administration. Les gouvernements reconnaissent de plus en plus qu'ils ne peuvent plus s'appuyer sur des pratiques décisionnelles traditionnelles ou sur des méthodes de travail cloisonnées. Ils doivent au contraire prendre des mesures plus coordonnées, plus souples et plus proactives, fondées sur la confiance dans les institutions publiques et sur une prise de décision fondée sur des données probantes.

Les centres de gouvernement sont au cœur de cette transformation essentielle. Grâce à leur position centrale, ils servent de pont entre les sphères politique et administrative du gouvernement, soutiennent la planification stratégique et la définition des priorités, et modernisent et transforment les pratiques de gestion dans l'ensemble de l'administration publique.