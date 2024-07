Soutenir la reconstruction et le redressement des régions et des municipalités en Ukraine

Nous visons à identifier les moyens de renforcer les mécanismes de financement et de financement du développement régional, d'accroître la capacité fiscale des municipalités, de mesurer la performance infranationale et de renforcer la capacité infranationale à mettre en œuvre des projets de reconstruction et de redressement. Ce travail fait partie du Programme de l'OCDE pour l'Ukraine 2023-2027 et est entrepris en coopération avec le Ministère ukrainien des communautés, des territoires et du développement des infrastructures.