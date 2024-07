Programme Pays Maroc

Le Programme-pays a facilité l'adhésion du Maroc à plus de 35 d'instruments juridiques de l'OCDE et sa participation aux comité de l'OCDE. Le Maroc est associé dans 12 comités de l'OCDE, bénéficie du statut de participant dans 3 comités et du statut "Invité" dans 32 comités de l'OCDE. Le pays a également adhéré à 35 instruments juridiques de l'OCDE.

La participation aux activités de l'OCDE permet aux équipes marocaines d'accéder à un réseau d'experts internationaux et de bénéficier des meilleures pratiques internationales tout en enrichissant en retour les connaissances de l'OCDE.

Par ailleurs, le Maroc figure dans diverses publications phares de l'OCDE, telles que les Dynamique de développement en Afrique et les Statistiques des recettes publiques en Afrique. Il fait l'objet d'examens de politiques spécifiques sur les thèmes de l'éducation, la gouvernance publique, l'intégrité du secteur public, l’égalité femmes-hommes et le développement régional.

La récente création du Bureau Économique Maroc complète le pilier économique du Programme-pays. Ce projet stratégique intègre le Maroc dans la méthodologie que l’OCDE utilise pour produire l’étude par pays. L’étude économique mettra l’accent sur les politiques susceptibles d’améliorer les résultats à long terme de l’économie, et donnera au Maroc l’occasion de mieux faire connaître ses réalisations et ses politiques et d’accroître son attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers.