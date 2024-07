Dans le cadre du programme national du Viêt Nam, le programme de financement de l’énergie propre et mobilisation des investissements (CEFIM) a publié l'examen de la politique du Viêt Nam en matière de financement et d'investissement dans les énergies propres. Sur la base de ce travail, le CEFIM développe des activités de renforcement des capacités et d'apprentissage par les pairs sur le financement et l'investissement dans les énergies propres, les marchés du carbone et les questions plus larges de finance verte et durable.