Le programme de financement de l’énergie propre et mobilisation des investissements (CEFIM) s'appuie sur l'engagement fort de l'OCDE auprès de l'Égypte et aide le pays à débloquer les flux de financement et d'investissement pour atteindre les objectifs en matière d'énergie propre. Le programme aide le gouvernement égyptien à réaliser ses ambitions en matière d'hydrogène vert en appliquant au contexte égyptien le cadre de l'OCDE pour la transition nette zéro de l'industrie.

Il aide également le gouvernement égyptien à s'inspirer des meilleures pratiques internationales afin d'identifier des solutions de financement alternatives pour les investissements dans les infrastructures de transmission d'électricité. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de soutien de l'OCDE au gouvernement égyptien, au titre du Programme pays Égypte-OCDE, et tire parti de l'étendue de l'expertise de l'OCDE dans une série de domaines d'action, ainsi que de son vaste réseau de gouvernements et de secteurs privés, afin de tirer des enseignements pour la transition vers l'énergie propre en Égypte.