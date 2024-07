Le programme colombien a mis en place une série d'activités visant à faciliter la mobilisation des investissements dans les projets d'énergie renouvelable et de bioénergie raccordés au réseau.

En outre, des activités de soutien à la mise en œuvre, telles que des événements régionaux d'apprentissage par les pairs et des dialogues politiques, ont été organisées pour faciliter les échanges avec les investisseurs nationaux et étrangers afin d'aider à débloquer des financements et des investissements dans des projets d'énergie renouvelable et de bioénergie.