L’action climatique a nettement ralenti en 2022 sur fond d’augmentation des événements météorologiques graves

L’Observateur de l’action climatique 2023 montre que celle-ci varie beaucoup selon les pays, et qu’elle progresse plus vite dans ceux qui appliquent des politiques plus rigoureuses. Il ressort également du rapport que le recours aux instruments économiques a marqué le pas, mais que l’action s’accélère en matière de gouvernance, de coopération internationale, d’objectifs chiffrés et de données climatiques.





« On ne peut pas gérer ce qui n’est pas mesuré. C’est pourquoi le Programme international pour l’action sur le climat fournit des informations comparables et harmonisées qui permettent de suivre l’action des pays en faveur du climat et les trajectoires vers la neutralité carbone au niveau mondial », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « L’édition de cette année de L’Observateur de l’action climatique montre que les objectifs actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont bien en deçà de ce qui est nécessaire pour tenir l’objectif de limitation du réchauffement à 1.5 °C. Il faut redoubler d’efforts pour passer des ambitions à l’application effective de politiques nationales qui donnent des résultats concrets. Il n’y a plus de temps à perdre. »



Le rapport – qui prend en compte les États‑Unis dans d’autres indicateurs et couvre alors 51 pays au total – révèle qu’en plus des phénomènes météorologiques extrêmes, 2022 a vu la part de la population mondiale exposée à des températures extrêmes atteindre le niveau record de 46 %, contre 24 % en 1979. L’agriculture fait face à des sécheresses de plus en plus graves dans la majorité des pays membres et partenaires de l’OCDE, l’humidité des sols ayant reculé de 2.4 % en moyenne, et l’exposition des zones bâties aux phénomènes de submersion marine a augmenté de 48 % en 20 ans.



Pour que l’objectif de limitation du réchauffement à 1.5 °C énoncé dans l’Accord de Paris puisse être atteint, il faudrait que les pays membres et partenaires de l’OCDE s’engagent à réduire d’ici à 2030 leurs émissions totales d’environ 30 % supplémentaires par rapport aux objectifs annoncés dans leurs contributions déterminées au niveau national actuelles, ce qui correspond à un volume d’émissions d’au moins 9 315 millions de tonnes d’équivalent CO2. Au total, 104 pays et l’Union européenne ont adopté ou proposé un objectif de neutralité carbone, mais seuls 26 pays et l’UE, responsables collectivement de 16 % des émissions mondiales, l’ont inscrit dans leur législation.



Il importe de déterminer et de saisir l’incidence globale de ces tendances et événements pour évaluer l’impact final de la politique climatique sur les résultats en matière d’atténuation. Dans le cadre de son projet Zéro émission nette+, l’OCDE continue d’étudier ces enjeux et d’autres aspects importants, dont les pénuries de compétences, l’approvisionnement en ressources minérales critiques et d’autres goulets d’étranglement potentiels qui peuvent faire obstacle à une transition rapide et résiliente vers la neutralité carbone.





La troisième édition de L’Observateur de l’action climatique a été produite dans le cadre du Programme international pour l’action sur le climat (IPAC), dont le but est de fournir des données et des indicateurs de base pour permettre d’évaluer les progrès des pays sur la voie de la neutralité en gaz à effet de serre et de la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Les données de l’IPAC sous-tendent de nombreuses initiatives de l’OCDE relatives au climat, dont le Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone. Pour progresser vers la neutralité carbone, il faut non seulement fixer des objectifs d’atténuation ambitieux et veiller à leur réalisation effective, mais aussi s’attaquer aux obstacles qui sont liés au paysage de l’action publique, exploiter les opportunités qu’il offre et veiller à ce que la transition soit résiliente en cas d’évolution de la situation.



L’IPAC porte sur la totalité des pays membres de l’OCDE, ses pays partenaires (Afrique du Sud, Brésil, République populaire de Chine, Inde, Indonésie), ses membres potentiels (Argentine, Brésil, Bulgarie, Croatie, Pérou, Roumanie), les autres pays du G20 (Arabie saoudite, Fédération de Russie) et Malte.



Les pays suivants ont inscrit l’objectif de neutralité carbone dans leur législation : Allemagne, Australie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Danemark, Espagne, Fidji, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Maldives, Nigéria, Norvège, Nouvelle‑Zélande, Portugal, Royaume‑Uni, Suède, Suisse.



Le Cadre de mesure des actions et politiques climatiques (CMAPC) est une nouvelle base de données créée par l’OCDE pour le suivi des politiques climatiques nationales depuis 1990. Cette base de données prend en compte 56 politiques climatiques et 130 variables, et compte plus de 300 000 points de données. Elle constitue ainsi le plus vaste ensemble de données aujourd’hui disponible sur l’action climatique au niveau national, laquelle est mesurée à l’aune de l’adoption de politiques publiques et de leur rigueur. Le CMAPC englobe tous les pays membres et partenaires de l’OCDE à l’exception des États‑Unis, et couvre deux tiers environ des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



