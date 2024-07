Comité de l’agriculture de l’OCDE

Créé en 1961, le Comité de l’agriculture de l’OCDE (COAG) supervise les travaux de l’OCDE sur les politiques agricoles et de produits alimentaires. Les délégués des capitales aux réunions du Comité se réunissent deux fois par an pour échanger des informations et des points de vue entre les pays membres et partenaires de l’OCDE et les organisations internationales. En outre, les ministres de l’Agriculture des pays de l’OCDE et les délégations invitées se sont réunis dernièrement en novembre 2022, où tous les participants ont adopté la Déclaration sur des solutions transformatrices pour des systèmes agricoles et de Produits alimentaires durables.

Comité des pêcheries de l’OCDE

Le Comité des pêcheries (COFI) de l’OCDE a été créé en 1961 et supervise les travaux sur les politiques de réglementation et de soutien de la production halieutique et aquacole, qui sont des secteurs essentiels pour la sécurité des produits alimentaires et l’économie bleue. Le Comité a pour ambition d’aider les pays Membres et Partenaires à promouvoir des pêches et une aquaculture durables, bien gérées, efficientes et résilientes, qui contribuent à la santé des écosystèmes, à la durabilité des moyens de subsistance et des communautés, et à la sécurité des produits alimentaires, à des échanges et une consommation responsables, tout en s’adaptant au changement climatique et en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le Comité des échanges de l’OCDE

Le Comité des échanges de l’OCDE, également créé en 1961, supervise les travaux sur la politique commerciale. Il offre aux hauts responsables de la politique commerciale un forum unique en son genre où ils peuvent débattre de questions de fond importantes et de l’évolution des relations commerciales. Les délégués des capitales aux réunions du Comité se réunissent deux fois par an pour échanger des informations et des points de vue entre les pays membres et partenaires de l’OCDE et les organisations internationales, en mettant l’accent sur l’analyse collective des intérêts communs en matière de politique commerciale. Le point de vue du Comité sur l’évolution du commerce international et de la politique commerciale est transmis directement aux capitales des pays participants et à la réunion annuelle du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres.