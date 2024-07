Julia Nielson

Mme Nielson a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du commerce multilatéral et du développement, de la stratégie et de la gestion. Elle était auparavant chef de la division des questions politiques émergentes au sein du Département, responsable de questions telles que le commerce numérique et les règles du jeu équitables. Avant cela, elle a travaillé pour le Groupe de la Banque mondiale (GBM), notamment dans le bureau de Bob Zoellick, alors président du GBM. Mme Nielson a commencé sa carrière internationale au Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, avant de rejoindre la direction des échanges de l'OCDE, où elle a travaillé sur le commerce des services. Mme Nielson a quitté l'OCDE en 2005 pour rejoindre le département du commerce du GBM. Mme Nielson est titulaire d'un Bachelor of Arts Hons (1ère classe) et d'un Master en affaires étrangères et commerce de l'Australian National University.