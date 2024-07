Dans le cadre de ses fonctions actuelles, Marion Jansen supervise la mise en œuvre des travaux de l’OCDE sur les échanges internationaux, l’agriculture et la pêche, ainsi que les contributions de l’Organisation aux travaux du G20, du G7 et de l’APEC dans ces domaines, ainsi qu’à d’autres forums internationaux tels que l’OMC et la FAO.

Marion Jansen a publié de nombreux ouvrages consacrés au commerce international et à la gouvernance mondiale, et a enseigné dans divers établissements universitaires, notamment l’Université de Genève et le World Trade Institute. Elle est membre du conseil d’administration du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) à Paris, du conseil consultatif du World Trade Institute (WTI) à Berne, du conseil consultatif du Centre for Inclusive Trade Policy (University of Sussex), et du conseil consultatif du MSc IB de SKEMA Business School à Paris. Elle est également membre du Global Future Council on Trade and Investment du FEM.

De nationalité allemande, Marion Jansen est titulaire d’un doctorat en économie internationale de l’université Pompeu Fabra (Espagne) et de diplômes de premier cycle en économie de l’université de Constance (Allemagne), de l’université de Passau (Allemagne) et de l’université de Toulouse (France). Outre l’allemand, sa langue maternelle, Mme Jansen parle couramment le néerlandais, l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol.