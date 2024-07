Les comptes nationaux non financiers et financiers, annuels et trimestriels, et les tableaux des ressources et des emplois sont au cœur de la mesure des performances économiques et du suivi des changements structurels, y compris de l'efficacité des politiques, dans nos économies. SDD joue également un rôle de premier plan dans la mise à jour du système de comptabilité nationale et a élaboré des manuels sur la compilation des résultats distributifs sur le revenu, la consommation et l'épargne conformément aux comptes nationaux (en anglais) et aux tableaux numériques des ressources et des emplois (en anglais).