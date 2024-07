L’OCDE, ainsi que les entités et organes qui évoluent dans le cadre de l’OCDE, sont amenés à traiter des données personnelles pour mener à bien leur mission d’intérêt public. Ainsi, l’OCDE traite des données personnelles pour gérer et verser des prestations aux membres de son personnel et dans le cadre de ses processus de recrutement et d'achat. Elle traite en outre des données sur les utilisateurs de ses sites web, selon les règles énoncées dans sa politique de protection des données et de la vie privée et les données sur les visiteurs de l'Organisation, comme spécifié dans cet avis. De même, les entités et organes évoluant dans le cadre de l’OCDE peuvent traiter des données selon les modalités exposées dans les politiques de confidentialité publiées sur leurs sites web respectifs.

À cela s’ajoutent d’autres usages, notamment le traitement des données nécessaires pour faciliter la participation aux réunions et événements, et permettre l’accès aux documents et la formulation de commentaires connexes. Des données personnelles peuvent également faire l’objet d’un traitement dans le cadre de la collecte d’éléments probants à l’appui de l’élaboration des politiques, par exemple par le biais d’enquêtes auprès d’individus telles que PISA ou de plateformes d'évaluation telles que PILA. Ce type d’utilisation peut, le cas échéant, faire l’objet d’une notification distincte en matière de protection des données.