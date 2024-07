Échanges en valeur ajoutée

Les estimations TiVA pour les dernières années doivent être interprétées avec prudence. Les tableaux nationaux harmonisés des ressources et des emplois (TRE) et les tableaux des entrées-sorties (TES) sont des éléments clés de la construction du modèle TIES à partir duquel sont calculés les indicateurs TiVA. Pour pouvoir figurer dans la base de données TiVA, il est primordial que les pays mettent à disposition leurs données officielles de TRE et TES nationaux. Certaines grandes économies, comme la Chine, le Japon et les États-Unis, ont déjà publié leurs TRE pour l'année 2020, tandis que beaucoup d'autres pays publient les leurs avec un décalage de 3 à 5 ans. C'est pourquoi, afin de produire des TIES pour des années plus récentes, l'OCDE utilise les derniers TRE harmonisés disponibles, extrapolés jusqu'en 2020 à l'aide de contraintes établies à partir des séries chronologiques des comptes nationaux (SCN) et recalibrés en utilisant les statistiques, également jusqu'en 2020, de la balance des paiements et du commerce bilatéral des biens et services. Ces calculs reposent sur une hypothèse implicite importante qui considère que la structure des TRE extrapolés, quant aux entrées et sorties sectorielles des pays, est similaire à celle des derniers TRE disponibles. Cette hypothèse est raisonnable en l'absence de chocs économiques mondiaux ou régionaux. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID et les divers blocages qui en ont découlé ont touché certaines activités de manière disproportionnée (comme le transport, l'hébergement et la restauration, les arts, le divertissement et les événements sportifs) de même, le moment et le rythme de la reprise ont varié selon les pays et les secteurs. L'ampleur de ces changements et leurs effets éventuels sur les principaux indicateurs de TIVA nécessiteraient d'être étudiés. A mesure que les pays réviseront leurs données, mettront à jour leurs statistiques annuelles du SCN et publieront des TRE plus récents et des TES de référence, une meilleure compréhension de l'impact économique du COVID émergera et pourra être reflétée dans les tableaux TIES et les indicateurs TIVA.