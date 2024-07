Usages bénéfiques et production des isotopes

Les isotopes radioactifs et stables sont utilisés dans l’ensemble du monde pour de nombreuses applications liées à la médecine diagnostique et thérapeutique, à l’industrie et à la recherche scientifique. Plus de cinquante pays disposent d’installations pour la production ou la séparation d’isotopes destinés à l’approvisionnement national et parfois aux marchés internationaux.

Cette publication présente des informations à jour sur la situation actuelle et les tendances relatives aux utilisations et à la production d’isotopes. Elle contient des résultats clés, des conclusions et des recommandations présentant un intérêt pour les décideurs des organismes gouvernementaux, les chercheurs et les acteurs industriels dans ce domaine.