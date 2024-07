Stratégies de surveillance et de gestion de données dans les urgences nucléaires

Depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, de nombreux pays ont intensifié leurs efforts dans le domaine de la préparation de plans d’urgence, de la logistique de crise et de la gestion d’une urgence nucléaire. L’expérience acquise au terme des exercices INEX 1 et INEX 2, organisés par l’AEN, a révélé le besoin d’améliorer le système international d’information et de communication afin de mieux faire face à une éventuelle urgence nucléaire. Pour répondre à ce besoin, trois groupes de travail créés par l’AEN ont mené des recherches dont les résultats sont synthétisés dans cet ouvrage.

Ce rapport définit les besoins actuels dans les domaines de la modélisation et de la surveillance, et propose des stratégies qui aideront les décideurs, dans la mesure où elles permettront une meilleure sélection des données transmises ainsi qu’une meilleure transmission et réception des informations. Des moyens modernes de communication, tels que l’Internet, jouent un rôle essentiel dans les stratégies décrites.