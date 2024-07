Méthodes d'évaluation des conséquences économiques des accidents nucléaires

Pour des raisons pratiques, on mesure souvent les conséquences d'un accident de réacteur nucléaire en termes économiques. Pourtant, les chiffres actuellement disponibles frappent par leur disparité. C’est pourquoi l'AEN a créé un Groupe d'experts chargé d' étudier les méthodologies utilisées pour calculer ces conséquences ainsi que leurs fondements. Ces méthodes de calcul ont été évaluées en fonction de trois perspectives : réparation des dommages et responsabilité; logistique, exercices et gestion de crise; et choix des options énergétiques pour la production d’électricité. En conclusion, que l’on adopte ou non la même perspective, les résultats numériques sont très difficilement comparables, car fortement dépendants des limites de l’évaluation (scénario d’accident utilisé, caractéristiques du site et importance des rejets de radioactivité). Cet ouvrage fait la synthèse des résultats du Groupe et s’adresse aux décideurs, aux experts ainsi qu’aux spécialistes de la modélisation des conséquences d’accidents.