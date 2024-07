Les incidences radiologiques des options de gestion du combustible nucléaire usé

Les matières radioactives rejetées tout au long des principales étapes de la production d’énergie nucléaire peuvent avoir un effet sur la santé publique et l’environnement : il convient d’en tenir compte dans les choix à effectuer parmi les cycles du combustible. Consciente de la situation, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a réalisé une étude visant à comparer les incidences radiologiques des deux principaux cycles du combustible qui se distinguent l’un de l’autre par le retraitement ou non du combustible nucléaire usé. Après avoir comparé les effets respectifs des deux options tant à partir de modèles et d’hypothèses génériques que de données réelles, l’étude conclut que la différence entre les deux n’est pas significative.

Le rapport comporte en annexe une grande quantité de données récentes compilées et évaluées par une équipe internationale d’experts.