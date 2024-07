Statistiques de l'OCDE sur les investisseurs institutionnels 2016

Les investisseurs institutionnels (sociétés d’assurance, sociétés d’investissement et fonds de pension) sont les principaux collecteurs de l’épargne et émetteurs de fonds sur les marchés financiers. Leur rôle en tant qu’intermédiaires financiers et leur impact sur les stratégies d’investissement se sont accrus de façon significative au cours des dernières années avec la déréglementation et la mondialisation des marchés financiers.

Cette publication constitue un ensemble unique d'indicateurs reflétant le niveau et la structure des actifs et passifs financiers des investisseurs institutionnels dans les pays de l'OCDE (à l'exception de l'Australie et de la République slovaque) et dans la Lituanie et la Fédération de Russie. Les concepts et les définitions reposent essentiellement sur le système de comptabilité nationale. Les données proviennent des sources nationales.

Les données se rapportent aux encours d’actifs et passifs financiers tels que numéraire et dépôts, titres, crédits, et actions. Lorsque c’est pertinent, les données sont ventilées selon leur maturité et résidence. La publication couvre les fonds d'investissement, dont les fonds à capital variable et ceux à capital fixe, ainsi que les sociétés d'assurance et les fonds de pension autonomes. Les indicateurs sont présentés en pourcentage du PIB pour les comparaisons internationales, et au niveau de chaque pays, à la fois en monnaie nationale et en pourcentage du total des actifs financiers de l’investisseur. Les séries temporelles présentent les données disponibles pour les 8 dernières années.