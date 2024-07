Statistiques de l'OCDE sur la dette de l'administration centrale 2012

Les gouvernements sont parmi les principaux émetteurs de titres d’emprunt sur le marché mondial des capitaux. Le présent volume fournit des informations quantitatives sur les titres d’emprunt d’État pour les 34 pays membres de l'OCDE en vue de répondre aux besoins analytiques des utilisateurs tels que les pouvoirs publics, les spécialistes de la gestion de la dette et les analystes de marché. Les statistiques sont présentées selon un plan d’ensemble normalisé pour permettre une comparaison entre les différents pays. Les notes méthodologiques par pays donnent des informations sur les émissions de titres d’emprunt dans chacun des pays, ainsi que sur le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s’inscrivent la politique de gestion de la dette et les techniques de vente.