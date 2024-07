Société et énergie nucléaire

Au moment où des signes d’une renaissance de l’énergie nucléaire sont perceptibles à l’échelle mondiale, il est d’une grande importance de mieux comprendre comment la société civile perçoit la technologie nucléaire et ses risques et comment mettre en place des mécanismes de communication entre toutes les parties prenantes visant à bâtir un cadre décisionnel consensuel.

Ce rapport s’appuie sur une analyse approfondie de travaux de recherche et d’ouvrages publiés sur la perception des risques, la communication à leur sujet, la participation du public à l’élaboration des politiques et à la prise de décision, ainsi que l’évolution de l’opinion du public vis-à-vis de l’énergie nucléaire. Il intéressera les décideurs, les agences gouvernementales et l’industrie. En outre, il apportera des informations pertinentes aux membres du public et aux parties prenantes désireux d’approfondir leur connaissance des aspects de société liés au développement de l’énergie nucléaire.