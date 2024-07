Ressources, production et demande de l'uranium : Un bilan de quarante ans

La première parution de la publication bisannuelle, Ressources, production et demande de l'uranium, remonte à 1965 et, depuis lors, il s’est imposé à travers le monde comme un ouvrage de référence sur l’uranium. En 40 ans d’existence, le Livre rouge a accumulé une impressionnante moisson de données officielles fournies par les gouvernements. La rétrospective du « Livre rouge » a été entreprise pour collecter, rassembler, analyser et publier toutes les informations clés recueillies dans les 20 éditions du Livre rouge parues entre 1965 et 2004. Par ailleurs, c'était l'occasion de compléter certaines informations afin de présenter un état des lieux aussi achevé et exhaustif que possible. Au final, la Rétrospective du Livre rouge dresse un tableau évolutif complet du secteur de l’uranium à l’échelle mondiale dans les domaines suivants : prospection, ressources, production, besoins liés aux réacteurs, inventaires et prix. On y examine dans le détail le chemin parcouru par les grands pays producteurs d’uranium, notamment l’Allemagne (y compris l’ex-République démocratique allemande), l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Fédération de Russie (y compris l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques) et la France. Ainsi peut-on, pour la première fois, obtenir une vision globale de la production et de la demande annuelles et cumulées d’uranium depuis l’avènement de l’ère atomique. Outre les données chronologiques et les documents connexes, on trouvera dans la Rétrospective du Livre rouge des analyses d’experts qui jettent une lumière nouvelle sur certaines dimensions importantes du secteur comme : le coût des découvertes, les ratios entre ressources et production, et le délai qui sépare la découverte de la production, entre autres.