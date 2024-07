Les dépenses en recherche et développement dans l'industrie 1998

Cette publication annuelle reflète les efforts récents de l'OCDE pour améliorer la qualité et la disponibilité de ses données industrielles sur les dépenses en recherche et développement ainsi que sur les chercheurs, scientifiques et ingénieurs. La première partie présente, pour 15 pays de l'OCDE, des estimations couvrant une période de 23 ans, ainsi qu'une estimation des dépenses totales de l'Union européenne. La seconde partie présente les données officielles sur les chercheurs, scientifiques et ingénieurs sur une période de 22 ans, dans sept pays. Cette publication rend possible les comparaisons internationales, ce qui en fait un outil irremplaçable pour l'analyse et la recherche économiques.