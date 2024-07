La Recommandation de 2015 du Conseil de l'OCDE sur l'égalité hommes-femmes dans la vie publique plaide en faveur d’une stratégie interministérielle de réforme en faveur de l’égalité hommes-femmes, des mécanismes solides de responsabilisation et de pérennisation des initiatives dans ce domaine, ainsi que des outils et des indicateurs appuyant des décisions politiques inclusives. Elle encourage dans le même temps une approche prenant en compte l’ensemble de la société afin de contribuer à la réduction des stéréotypes, d’inciter les femmes à participer à la vie politique et de supprimer les dispositions qui, explicitement ou implicitement, contrarient l’égalité entre hommes et femmes. Cette Recommandation est sans équivalent. Elle fournit en effet aux gouvernements, mais aussi aux parlements et aux systèmes judiciaires, des orientations claires, opportunes et faciles à mettre en application, en vue d’une réelle égalité entre hommes et femmes, de la prise en compte des initiatives en faveur des femmes, et d’un accès plus égal aux fonctions publiques d’hommes et de femmes de conditions diverses.