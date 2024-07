Problèmes sociaux liés à la distribution et à la tarification de l'eau

Cet ouvrage examine les liens entre les aspects environnementaux et sociaux des politiques de tarification de l’eau dans les pays de l’OCDE. Il met l’accent sur l’accessibilité financière des services et sur les mesures sociales visant à résoudre les problèmes qu’elle soulève. Il examine les mesures de protection sociale et environnementale prévues dans le cadre de différents régimes de propriété et modes de gestion des compagnies des eaux. Sur la base d’une étude de cas concernant le Mexique, il traite des problèmes sociaux posés par la transition entre un niveau de services donné et un autre.