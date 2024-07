Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation technologique

Évaluer l'ampleur des activités d'innovation, les caractéristiques des firmes menant ces activités et les facteurs internes et systémiques qui les influencent est essentiel à la conduite et à l'analyse des politiques de promotion de l'innovation technologique. Le Manuel d'Oslo est la source internationale de principes directeurs en matière de collecte et d'utilisation d'informations sur les activités d'innovation dans l'industrie. Cette seconde édition reflète les progrès réalisés dans la compréhension du processus de l'innovation, l'expérience acquise lors de la précédente vague d'enquêtes sur l'innovation, l'extension du champ d'enquête à d'autres secteurs d'activité industrielle ainsi que les révisions des classifications internationales types.