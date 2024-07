Prévisions des coûts de production de l'électricité

Cette étude est la cinquième d'une série sur les coûts prévisionnels de la production d'électricité. Elle examine des estimations de coût pour des centrales nucléaires, au charbon, au gaz et utilisant des sources d'énergie renouvelables. Des experts de quatorze pays de l'OECD et de cinq pays non membres ont fourni des coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien, et de combustible pour plus de 70 centrales. Une méthode d'analyse commune permet d'obtenir des coûts actualisés comparables, exprimés en cents/kWh. En outre, l'étude explore l'influence sur les coûts des variations de la durée de vie économique et du facteur de charge des centrales ainsi que de la hausse des prix des combustibles fossiles. Faisant autorité en la matière, cette publication sera particulièrement utile aux analystes des systèmes électriques et aux experts en économie de la production d'électricité.