Coûts prévisionnels de production de l'électricité 2010

Ce rapport conjoint de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence de l'OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) est la septième d’une série d’études consacrées aux coûts de production d’électricité. Elle présente les données les plus récentes disponibles sur un large éventail d'énergies et de technologies, notamment le charbon et le gaz (avec et sans capture du carbone), le nucléaire, l’hydro-électrique, l’éolien (à terre et en mer), la biomasse, le solaire, l’énergie des vagues et l’énergie marémotrice, ainsi que la production combinée de chaleur et d’électricité. Elle indique les coûts moyens actualisés de l’électricité (LCOE, levelised costs of electricity) par MWe pour près de 200 centrales, sur la base de données couvrant 21 pays (dont quatre pays importants non-membres de l’OCDE), ainsi que plusieurs sociétés industrielles et organisations. Pour la première fois, le rapport contient une analyse de sensibilité approfondie de l’impact sur le LCOE de la variation des principaux paramètres, tels les taux d’actualisation, les prix des énergies et les coûts du carbone. D’autres impacts sur les choix en matière de production d’électricité sont également étudiés.

L’étude montre que la compétitivité des différentes technologies de production d’électricité dépend d’un certain nombre de facteurs qui peuvent varier d’un pays, voire d'une zone géographique à l’autre. Les lecteurs trouveront tous les détails et des analyses complètes, étayées par plus de 130 illustrations et tableaux, dans ce rapport qui devrait constituer un outil précieux pour les décideurs et les chercheurs intéressés par les politiques énergétiques et le changement climatique.