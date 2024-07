Cette étude est la sixième d’une série sur les coûts prévisionnels de production de l’électricité. Elle présente et analyse des estimations de coûts pour quelque 130 centrales électriques et cogénératrices, qu’elles soient nucléaires, alimentées au charbon, au gaz, ou qu’elles utilisent des sources d’énergie renouvelables. Des experts de 19 pays membres de l'OCDE, 2 organisations internationales et 3 pays non membres ont contribué à l’étude.

Les coûts moyens actualisés présentés et analysés dans le rapport ont été calculés sur la base des données fournies par les experts participants et d’hypothèses génériques choisies par le groupe, en utilisant une méthodologie commune. Ce rapport aborde des questions importantes relatives aux coûts de production de l’électricité. Il traite notamment des méthodes permettant d’incorporer les risques financiers dans l’évaluation des coûts, de l’effet sur ces coûts du marché des permis d’émissions du carbone ainsi que de l’intégration des centrales éoliennes dans les réseaux électriques.

Faisant autorité en la matière, cette publication intéressera les décideurs du secteur énergétique, les analystes des systèmes électriques et les économistes de l’énergie.