Politiques agricoles des pays non membres de l'OCDE

De nombreux partenaires commerciaux des pays de l'OCDE connaissent une mutation rapide de leurs secteurs agricoles et des politiques de soutien associées. Ce rapport examine l'évolution des politiques agricoles de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, de l'Inde, de la Roumanie, de la Russie et de l'Ukraine en adoptant l'approche utilisée pour les pays de l'OCDE. Il offre ainsi une base de comparaison commune pour l'évaluation de la réforme et facilite le dialogue international. Une annexe statistique comprenant un large éventail de données contextuelles sur ces pays complète ce rapport qui contient des « StatLinks », c'est-à-dire des liens vers les données Excel™ qui sous-tendent chaque graphique ou tableau.