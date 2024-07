Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2006 Numéro 2

Deux fois l’an, les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les grandes tendances qui marqueront les deux prochaines années et examinent les politiques économiques requises pour favoriser une croissance forte et durable dans les pays membres. Les évolutions dans certaines grandes économies non membres de l’OCDE sont également étudiées.

Au-delà des thèmes traités régulièrement, on trouvera dans cette édition un chapitre analytique intitulé Les ménages sont-ils plus vulnérables du fait de leur endettement croissant ?