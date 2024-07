Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2002 Numéro 1

Deux fois par an, les Perspectives économiques de l’OCDE analysent les grandes tendances qui marqueront les deux prochaines années. Ce numéro prend en compte les perspectives jusqu’à la fin de 2003 et examine les politiques économiques nécessaires pour promouvoir une croissance forte et durable dans les pays Membres. Les évolutions dans certaines grandes économies non membres de l’OCDE en Asie de l’Est (particulièrement en Chine), en Europe centrale et orientale (Fédération de Russie) et en Amérique du Sud (Brésil) sont également commentées en détail.

Au-delà des thèmes traités régulièrement, on trouvera également dans ce numéro cinq chapitres consacrés à des questions importantes : les conséquences économiques à moyen terme des attentats perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001, si le ralentissement récent de l’activité mondiale été inhabituellement modéré d’un point de vue historique, comment l’évolution de l’internationalisation de la production a influé la structure et la configuration des échanges cette dernière décennie, et les reglementations, et si une taxe sur les opérations de change réduit la volatilité des marchés des changes.