Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1994 Numéro 1

Les Perspectives économiques de l’OCDE, publication semestrielle, analysent les développements économiques récents et les perspectives économiques dans la zone OCDE et dans d’autres pays. Ce numéro comporte un article détaillé sur l’Étude de l'OCDE sur l'emploi et des chapitres sur les objectifs en matière d’inflation et sur la désynchronisation des cycles économiques de l’OCDE.