Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 1984 Numéro 2

Les Perspectives économiques de l’OCDE, publication semestrielle, analysent les développements économiques récents et les perspectives économiques dans la zone OCDE. Ce numéro examine plus particulièrement la repartition inégale de croissance entre les pays, l’augmentation du chômage en Europe, la non-viabilité du budget et les deficits extérieurs de la balance courante des Etats-Unis.